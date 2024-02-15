Bloomberg: Європа не зможе гарантувати свою безпеку ще близько десяти років

Європейські країни не зможуть гарантувати свою національну безпеку без допомоги США ще щонайменше десять років. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела, передає УНН.

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Активність на континенті вказує, що він щонайменше за десятиліття від можливості захищатись без американської допомоги

Окрім того, за даними видання, чиновники знають, що не повинні розраховувати на США під час захисту Європи.

На тлі побоювань, що вторгнення Росії в Україну може бути лише першою фазою набагато ширших імперських амбіцій, оцінки західної розвідки припускають, що Кремль може націлитися на члена НАТО протягом трьох-п’яти років.

Відповідно до нових даних, оприлюднених у середу , більше третини альянсу може залишиться поза зоною безпеки США .

Європа відчуває труднощі у ланцюзі поставок і має розбіжності щодо закупівель у військовій сфері.

На все це потрібен час. На жаль, ми не встигаємо