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Bloomberg удалило карту с изображением Украина без Крыма

Bloomberg удалило карту с изображением Украина без Крыма

Киев  •  УНН

 • 13991 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Агентство Bloomberg удалило с сайта карту мира, на которой Украина была обозначена без полуострова Крым. При этом в аккаунте агентства в Twitter все еще оригинальное изображение, опубликованное 21 июня. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg ранее разместило на своем сайте инфографику, посвященную выборам в странах с развивающейся экономикой. Украина на карте была обозначена желтым цветом, Россия — темно-серым, а Крым — светло-серым, не указав его принадлежность к этим двум странам.

После этого посольство Украины в США потребовало Bloomberg перекрасить Крым в желтый цвет на инфографике. Сейчас, переходя на ссылку, по которой размещена статья — можно увидеть текст, исключительно без иллюстрации.

Как сообщал УНН, украинские дипломаты обратили на это внимание, потребовав от Bloomberg изменить карту. “Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины”, - говорится в сообщении посольства.

Украинские Национальные Новости

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