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Посольство України у США звернулося до Bloomberg з вимогою вікорегувати карту України без Криму

Посольство України у США звернулося до Bloomberg з вимогою вікорегувати карту України без Криму

Київ • УНН

 • 12562 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Посольство України в США в своєму Twitter звернулося до агентства Bloomberg з вимогою перефарбувати півострів Крим в колір України на інфографіці. Журналістів українські дипломати закликали “припинити грати в агресивні ігри Росії”, інформує УНН з посиланням на Twitter українського посольства у США.

Інфографіка агентства Bloomberg була присвячена виборам в країнах з економікою, що розвивається. На карті в тому числі були Україна (зафарбована в жовтий колір) і Росія (темно-сіра). Півострів Крим журналісти Bloomberg розфарбували в світло-сірий, не зазначивши його приналежність до будь-якої з двох країн.

Українські дипломати звернули на це увагу, зажадавши від Bloomberg змінити карту. “Журналістика повинна бути коректною. Bloomberg, не грайтеся в російські агресивні ігри і пропаганду! Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він є і буде невід’ємною частиною території України”, — йдеться в повідомленні посольства.

Як повідомляв УНН, британська газета The Times вибачилась за те, що віднесла територію окупованого Криму до складу Російської Федерації.

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