Посольство України у США звернулося до Bloomberg з вимогою вікорегувати карту України без Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Посольство України в США в своєму Twitter звернулося до агентства Bloomberg з вимогою перефарбувати півострів Крим в колір України на інфографіці. Журналістів українські дипломати закликали “припинити грати в агресивні ігри Росії”, інформує УНН з посиланням на Twitter українського посольства у США.
Інфографіка агентства Bloomberg була присвячена виборам в країнах з економікою, що розвивається. На карті в тому числі були Україна (зафарбована в жовтий колір) і Росія (темно-сіра). Півострів Крим журналісти Bloomberg розфарбували в світло-сірий, не зазначивши його приналежність до будь-якої з двох країн.
Українські дипломати звернули на це увагу, зажадавши від Bloomberg змінити карту. “Журналістика повинна бути коректною. Bloomberg, не грайтеся в російські агресивні ігри і пропаганду! Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він є і буде невід’ємною частиною території України”, — йдеться в повідомленні посольства.
Як повідомляв УНН, британська газета The Times вибачилась за те, що віднесла територію окупованого Криму до складу Російської Федерації.