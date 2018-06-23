Bloomberg видалило карту із зображенням України без Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Агентство Bloomberg видалило з сайту карту світу, на якій Україна була позначена без півострова Крим. При цьому в акаунті агентства в Twitter все ще є оригінальне зображення, опубліковане 21 червня. Передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Bloomberg раніше розмістило на своєму сайті інфографіку, присвячену виборам в країнах з економікою, що розвивається. Україна на карті була позначена жовтим кольором, Росія — темно-сірим, а Крим — світло-сірим, не зазначивши його приналежність до цих двох країн.
Після цього посольство України в США зажадало Bloomberg перефарбувати Крим в жовтий колір на інфографіці. Наразі, переходячи на посилання, за яким розміщена стаття — можна побачити текст, виключно без ілюстрації.
Як повідомляв УНН, українські дипломати звернули на це увагу, зажадавши від Bloomberg змінити карту. “Журналістика повинна бути коректною. Bloomberg, не грайтеся в російські агресивні ігри і пропаганду! Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він є і буде невід’ємною частиною території України”, — йдеться в повідомленні посольства.