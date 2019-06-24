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Bloomberg: Украина "очень активно" ведет переговоры с МВФ о более долгосрочной программе

Киев • УНН

 • 7922 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украина “ведет очень активные дискуссии” с Международным валютным фондом по поводу новой кредитной программы, в то время как страна готовится к внеочередным парламентским выборам. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в комментарии Bloomberg, передаёт УНН.

Bloomberg: Украина "очень активно" ведет переговоры с МВФ о более долгосрочной программе

Так, в конце 2018 года МВФ принял решение о выделении кредита в размере 3,9 млрд долларов США помощи Украине в этом году, хотя помощь была заморожена до появления нового правительства. Когда это произойдет, есть все шансы договорится о новой программе. С точки зрения Маркаровой, её растянут на три года.

“Эту программа, которая у нас есть сейчас, мы разработали как переломную программу, которая могла бы охватить Украину на протяжении двух выборов”, — сказала Маркарова в субботу .

“В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать”, — добавила она.

Помощь МВФ, которая сопровождалась займами Всемирного банка и двусторонней помощью со стороны США и Европейского Союза, часто откладывалась, поскольку правительства прошлых лет не проводили необходимых реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Зеленский заявил, что хочет создать парламент , поддерживающий реформы, предполагая, что его партия одержит большинство на выборах 21 июля.

По словам Маркаровой, учитывая, что инвесторы заинтересованы в внутренних облигациях Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро (1,1 млрд долларов) долгов.

“Мы уже видим, что мы превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов”, — сказала она. Тем не менее, если рыночные условия будут благоприятными, “как мы делали раньше, мы выполняли бы операции по управлению пассивами”.

Как сообщал УНН, глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ заявил, что Украина начинает договоренности с МВФ, будет готовить новую программу финпомощи уже в июле.

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