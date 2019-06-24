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Bloomberg: Україна "дуже активно" веде переговори з МВФ про більш довгостроковій програмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Україна “веде дуже активні дискусії” з Міжнародним валютним фондом щодо нової кредитної програми, в той час як країна готується до позачергових парламентських виборів. Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова в коментарі Bloomberg, передає УНН.

Bloomberg: Україна "дуже активно" веде переговори з МВФ про більш довгостроковій програмі

Так, в кінці 2018 року МВФ ухвалив рішення про виділення кредиту в розмірі 3,9 млрд доларів США допомоги Україні в цьому році, хоча допомога була заморожена до появи нового уряду. Коли це станеться, є всі шанси домовитися про нову програму. З точки зору Маркарової, її розтягнуть на три роки.

“Цю програму, яка у нас є зараз, ми розробили як переломну програму, яка могла б охопити Україну протягом двох виборів”, — сказала Маркарова в суботу.

“У певному сенсі, ця програма зробила те, що повинна була зробити”, — додала вона.

Допомога МВФ, яка супроводжувалася позиками Світового банку і двосторонньою допомогою з боку США та Європейського Союзу, часто відкладалася, оскільки уряди минулих років не проводили необхідних реформ, особливо в сфері боротьби з корупцією. Зеленський заявив, що хоче створити парламент, який підтримує реформи, припускаючи, що його партія здобуде більшість на виборах 21 липня.

За словами Маркарової, враховуючи, що інвестори зацікавлені в внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році. У цьому місяці було продано 1 млрд євро (1,1 млрд доларів) боргів.

“Ми вже бачимо, що ми перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик”, — сказала вона. Проте, якщо ринкові умови будуть сприятливими, “як ми робили раніше, ми виконували б операції з управління пасивами”.

Як повідомляв УНН, глава української держави Володимир Зеленський на зустрічі з підприємцями ФРН заявив, що Україна починає домовленості з МВФ, буде готувати нову програму фіндопомоги вже в липні.

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