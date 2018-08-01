Bloomberg: США могут ввести пошлины на уровне 25% вместо 10% на импорт китайских товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа предложит ввести пошлины в размере 25% вместо запланированных 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных лиц, передает УНН.
По их данным, Трамп предупреждал ранее ввести пошлины в размере 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг. Однако в администрации считают эту меру недостаточной и рекомендуют поднять порог до 25%. Официальное заявление на этот счет может быть опубликовано через несколько дней. Согласно сведениям одного из источников, решение повысить уровень будущих пошлин не является окончательным и подлежит дополнительному согласованию.
В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении несправедливой торговой практики.
Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. С 6 июля были введены пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью 34 млрд — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.
Как сообщал УНН, экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлиться и подняться лишь до 0-1% в результате “бессмысленной” полномасштабной торговой войны между Китаем и США. В противном случае этот показатель мог бы достичь уровня 5-6%, заявил в интервью газете South China Morning Post мэр города Эрик Гарсетти.