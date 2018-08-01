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Bloomberg: США можуть ввести мита на рівні 25% замість 10% на імпорт китайських товарів

Bloomberg: США можуть ввести мита на рівні 25% замість 10% на імпорт китайських товарів

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонує ввести мита в розмірі 25% замість запланованих 10% на імпорт китайських товарів і послуг на суму 200 млрд доларів. Про це повідомило у вівторок агентство Bloomberg з посиланням на трьох обізнаних осіб, передає УНН.

За їхніми даними, Трамп попереджав раніше ввести мита в розмірі 10% на додатковий розширений список товарів і послуг. Однак в адміністрації вважають цей захід недостатнім і рекомендують підняти поріг до 25%. Офіційна заява з цього приводу може бути опубліковано через кілька днів. Згідно з відомостями одного з джерел, рішення підвищити рівень майбутніх мит не є остаточним і підлягає додатковому узгодженню.

У червні 2018 року США ввели мита в розмірі 25% на імпортовані з Китаю товари на суму 50 млрд доларів. Формальним приводом стало звинувачення Китаю в крадіжці американської інтелектуальної власності і технологій, а також в здійсненні несправедливою торгової практики.

Пекін висловив протест у зв’язку з цим рішенням адміністрації США, охарактеризувавши його як порушення правил СОТ, і заявив, що вживе аналогічні за масштабом заходи. З 6 липня були введені мита в розмірі 25% на американські товари загальною вартістю 34 млрд — головним чином на сільськогосподарську продукцію, автомобілі та морепродукти.

Як повідомляв УНН, економічне зростання Лос-Анджелеса може різко сповільнитися і звестися лише до 0-1% в результаті “безглуздої” повномасштабної торгової війни між Китаєм і США. В іншому випадку цей показник міг би досягти рівня 5-6%, заявив в інтерв’ю газеті South China Morning Post мер міста Ерік Гарсетті.

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