Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

Немецкий оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стал более привлекательным на фоне роста количества заказов из-за войны в Украине и одновременно кризиса в автомобилестроительной отрасли, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В частности - компания Hensoldt, которая производит датчики ПВО, активно набирает новых сотрудников, пишет Bloomberg. В 2024 году она намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.

Компания Rheinmetall ожидает, что в текущем году продажи увеличатся с €7,2 млрд до как минимум €10 млрд. Агентство отмечает, что за весь 2023 год на вакансии компании в Германии откликнулись 108 тыс. человек. С начала 2024 года это количество превысило 38 тыс.

Директор по персоналу компании Renk Бриджит Шнакенбург сказала Bloomberg, что интерес к работе в отрасли увеличился из-за изменения отношения к ОПК после начала войны в Украине и роста зарплат. По ее словам, в среднем работник этой сферы зарабатывает 68 тыс. евро в год.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в марте говорил, что после начала войны в Украине Евросоюз нарастил оборонное производство на 50%. Основной задачей, по его словам, в ближайшие годы является увеличение финансирования отрасли.

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