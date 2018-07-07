Bloomberg: недофинансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти

Из-за избытка предложения нефти на мировом рынке в последние годы возникло “хроническое недофинансирование” нефтедобывающей промышленности и расходы на геологоразведочные работы упали до самого низкого уровня за последние годы, отмечается в их докладе. В результате объем доказанных запасов в большинстве крупных нефтяных компаний за исключением Exxon и BP сократился в среднем на 30% по сравнению с 2000 годом, что создает условия для резкого роста цен.

“Инвесторы, которые добивались от управляющих нефтяных компаний сокращения капиталовложений и повышения дивидендов, возможно, пожалеют о недофинансировании нефтяной промышленности, — подчеркнули эксперты. — Любое сокращение поставок нефти на мировой рынок обернется супервысоким ростом цен, возможно, даже более высоким, чем в 2008 году, когда цена барреля нефти была близка к 150 долларов”.

Как ранее сообщал УНН, в пятницу цена барреля нефти сорта Brent составляла 77,44 долларов. В течение 2017 она выросла почти на 60%.