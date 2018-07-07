Bloomberg: недофінансування геологорозвідки може привести до подорожчання нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Зниження інвестицій в геологорозвідку може привести до різкого стрибка цін на нафту, можливо до 150 доларів за барель. Як повідомило в п’ятницю інформаційне агентство Bloobmerg, на таку можливість вказали експерти компанії Sanford C.Bernstein&Co, інформує УНН.
Через надлишок пропозиції нафти на світовому ринку в останні роки виникло “хронічне недофінансування” нафтовидобувної промисловості і витрати на геологорозвідувальні роботи впали до найнижчого рівня за останні роки, відзначається в їх доповіді. В результаті обсяг доведених запасів у більшості великих нафтових компаній за винятком Exxon і BP скоротився в середньому на 30% у порівнянні з 2000 роком, що створює умови для різкого зростання цін.
“Інвестори, які домагалися від керуючих нафтових компаній скорочення капіталовкладень і підвищення дивідендів, можливо, пошкодують про недофінансування нафтової промисловості, — підкреслили експерти. — Будь-яке скорочення поставок нафти на світовий ринок обернеться супервисоким зростанням цін, можливо, навіть більш високим, ніж у 2008 році , коли ціна бареля нафти була близька до 150 доларів”.
Як раніше повідомляв УНН, у п’ятницю ціна бареля нафти сорту Brent дорівнювала 77,44 доларів. Протягом 2017 року вона зросла майже на 60%.