Bloomberg: Илон Маск заработал в 2023 году $95,4 млрд

Илон Маск за 2023 год заработал $95,4 млрд. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как отмечает агентство, Маск продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира, этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.

По данным Bloomberg, совокупный капитал 500 богатейших предпринимателей в 2023 году вырос на $1,5 трлн.

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние в этом году более чем на $70 млрд, а руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг - на $80 млрд.

Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей