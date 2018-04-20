Блокировка Telegram: в ЕС сделали громкое заявление

"Блокировка Telegram — это дополнительное печальное развитие событий с точки зрения защиты свободы слова, плюрализма и права на частную жизнь в России. Статья 8 европейской конвенции о правах человека, участником которой является и РФ, предписывает уважать право на частную жизнь граждан, на защиту их жилья и частной переписки", — сказал посол.



Он обратил внимание, что решение о блокировке сервиса было принято на следующий день после того, как Госдума в первом чтении одобрила законопроект о новых ограничениях для соцсетей.



"Предлагаемые новые законодательные нормы могут потенциально ограничить свободу слова и СМИ в РФ. ЕС ожидает от РФ, что она будет уважать свои международные обязательства, в том числе в рамках ЕСПЧ, и в этой связи еще раз взглянет на свое решение о блокировке Telegram и на принятые нормы в отношении соцсетей", — подчеркнул Эдерер.

Как сообщал УНН, под эгидой борьбы с социальной сетью Telegram Россия выстраивает информационную и техническую базу для значимых событий, которые могут привести к эскалации международной ситуации. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, комментируя недавнее блокирование социальной сети Telegram в Российской Федерации.

Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России.

Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.