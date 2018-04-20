Блокування Telegram: в ЄС зробили гучну заяву

"Блокування Telegram - це додатковий сумний розвиток подій з точки зору захисту свободи слова, плюралізму і права на приватне життя в Росії. Стаття 8 Європейської конвенції про права людини, учасником якої є і РФ, наказує поважати право на приватне життя громадян, на захист їх житла і приватного листування ", - сказав посол.



Він звернув увагу, що рішення про блокування сервісу було прийнято на наступний день після того, як Держдума в першому читанні схвалила законопроект про нові обмеження для соцмереж.



"Пропоновані нові законодавчі норми можуть потенційно обмежити свободу слова і ЗМІ в РФ. ЄС очікує від РФ, що вона буде поважати свої міжнародні зобов'язання, в тому числі в рамках ЄСПЛ, і в зв'язку з цим ще раз погляне на своє рішення про блокування Telegram і на прийняті норми щодо соцмереж ", - підкреслив Едерер.

Як повідомляв УНН, під егідою боротьби з соціальною мережею Telegram Росія вибудовує інформаційну та технічну базу для значущих подій, які можуть призвести до ескалації міжнародної ситуації. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, коментуючи недавнє блокування соціальної мережі Telegram в Російській Федерації.

Нагадаємо, Таганський суд минулої п'ятниці задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджера на території Росії.

Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".

Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.

Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.