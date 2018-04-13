Блокировка Telegram: соцсети взорвались "мемами"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Соцсети полнятся шутками по поводу блокировки популярного мессенджера Telegram на территории РФ, передает УНН.
В популярных социальных сетях запрет Telegram стал трендом "номер один". Интернет-пользователи восприняли блокировки с юмором: запускают новые хэштеги "#telegramживи" и обмениваются средствами для восстановления доступа к заблокированному мессенджеру. Кроме того, украинские пользователи тоже не остаются в стороне дискуссии.
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Команда УНН подготовила для вас подборку реакций интернет-сетей по поводу блокировки Telegram.
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Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.