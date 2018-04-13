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Блокування Telegram: соцмережі вибухнули "мемами"

Блокування Telegram: соцмережі вибухнули "мемами"

Київ • УНН

 • 19751 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Соцмережі повняться жартами з приводу блокування популярного месенджеру Telegram на території РФ, передає УНН.

У популярних соціальних мережах заборона Telegram стала трендом “номер один”. Інтернет-користувачі сприйняли блокування з гумором: запускають нові хештеги “#telegramживи” та обмінюються засобами для відновлення доступу до заблокованого месенджера. Крім того, українські користувачі теж не залишаються осторонь дискусії.

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Команда УНН підготувала для вас підбірку реакцій інтернет-мереж з приводу блокування Telegram.

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Нагадаємо, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.

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