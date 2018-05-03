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Блокировка Telegram: Роскомнадзор остановил работу 50 VPN-сервисов

Киев • УНН

 • 9178 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Роскомнадзор заблокировал около 50 VPN-сервисов, предоставлявших доступ к Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Блокировка Telegram: Роскомнадзор остановил работу 50 VPN-сервисов

"Роскомнадзор заблокировал около 50 VPN-сервисов, предоставлявших доступ к Telegram", -  сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

Напомним, заблокировать Telegram будет невозможно, война с ним будет продолжаться вечно. Об этом заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев. 

"Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram - это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", - заявил Мариничев.

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