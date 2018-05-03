Блокування Telegram: Роскомнагляд зупинив роботу 50 VPN-сервісів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Роскомнагляд заблокував близько 50 VPN-сервісів, які надавали доступ до Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Роскомнагляд заблокував близько 50 VPN-сервісів, які надавали доступ до Telegram", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Telegram блокують в Росії з 16 квітня за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Оскільки месенджер став використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, Роскомнагляд почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 мільйонів адрес. При цьому сам Telegram продовжує працювати.
Нагадаємо, заблокувати Telegram буде неможливо, війна з ним триватиме вічно. Про це заявив інтернет-омбудсмен Росії Дмитро Маринич.
"Заблокувати його допомогою блокування IP-адрес неможливо, і війна триватиме вічно навіть з урахуванням того, що клієнтська частина Telegram - це відкритий код, його можна проаналізувати і зрозуміти, як він працює", - заявив Маринич.