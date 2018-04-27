Блокировка Telegram: на Роскомнадзор подали первый иск

К этой сумме, по версии бизнесмена, привели перебои в работе его интернет-площадок, вызванные блокировкой Telegram.

Согласно тексту искового заявления, массовые блокировки привели к тому, что клиенты не смогли зарегистрироваться на интернет-площадке бизнесмена и, наконец, получить доступ к объектам инвестирования. Из-за этого уменьшились возможности компании по работе с клиентами и снизилась спланированная пропускная способность. Вследствие перебоев компании был нанесен большой урон, говорится в заявлении.

В то же время в картотеке дел исковое заявление на Роскомнадзор пока отсутствует.

О намерении подать жалобу в Генпрокуратуру РФ на действия Роскомнадзора в своем Facebook сообщил и основатель коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов.

"Агентство SNMG готовит жалобу в Генеральную прокуратуру на действия Роскомнадзора, которые привели к угрозе невыполнения сразу нескольких контрактов (в том числе двух госконтрактов)", - написал он.



Как сообщал УНН, в результате действий Роскомнадзора по блокированию мессенджера Telegram российские компании потеряют примерно 1 млрд долларов.