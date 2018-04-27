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Блокировка Telegram: на Роскомнадзор подали первый иск

Киев • УНН

 • 11856 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В России бизнесмен Александр Вихарева подал судебный иск на Роскомнадзор и Минфин страны с требованием возместить ущерб в размере 5 млн рублей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Блокировка Telegram: на Роскомнадзор подали первый иск

К этой сумме, по версии бизнесмена, привели перебои в работе его интернет-площадок, вызванные блокировкой Telegram.

Согласно тексту искового заявления, массовые блокировки привели к тому, что клиенты не смогли зарегистрироваться на интернет-площадке бизнесмена и, наконец, получить доступ к объектам инвестирования. Из-за этого уменьшились возможности компании по работе с клиентами и снизилась спланированная пропускная способность. Вследствие перебоев компании был нанесен большой урон, говорится в заявлении.

В то же время в картотеке дел исковое заявление на Роскомнадзор пока отсутствует.

О намерении подать жалобу в Генпрокуратуру РФ на действия Роскомнадзора в своем Facebook сообщил и основатель коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов.

"Агентство SNMG готовит жалобу в Генеральную прокуратуру на действия Роскомнадзора, которые привели к угрозе невыполнения сразу нескольких контрактов (в том числе двух госконтрактов)", - написал он.

Как сообщал УНН, в результате действий Роскомнадзора по блокированию мессенджера Telegram российские компании потеряют примерно 1 млрд долларов.

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