Блокування Telegram: на Роскомнагляд подали перший позов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Росії бізнесмен Олександр Віхарев подав судовий позов на Роскомнагляд і Мінфін країни з вимогою відшкодувати збиток у розмірі 5 млн рублів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
До цієї суми, за версією бізнесмена, привели перебої в роботі його інтернет-майданчиків, викликані блокуванням Telegram.
Згідно з текстом позовної заяви, масові блокування призвели до того, що клієнти не змогли зареєструватися на інтернет-майданчику бізнесмена і, зрештою, отримати доступ до об'єктів інвестування. Через це зменшилися можливості компанії по роботі з клієнтами і знизилася спланована пропускна здатність. Унаслідок перебоїв компанії було завдано великої шкоди, йдеться в заяві.
У той же час у картотеці справ позовна заява на Роскомнагляд поки відсутня.
Про намір подати скаргу в Генпрокуратуру РФ на дії Роскомнагляду у своєму Facebook повідомив й засновник комунікаційного агентства SNMG Денис Терехов.
"Агентство SNMG готує скаргу в Генеральну прокуратуру на дії Роскомнагляду, які призвели до загрози невиконання відразу декількох контрактів (у тому числі двох держконтрактів)", - написав він.
Як повідомляв УНН, в результаті дій Роскомнагляду по блокуванню месенджера Telegram російські компанії втратять приблизно 1 млрд доларів.