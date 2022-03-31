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Блокировка рф украинских вод: Зеленский заявил, что Черное и Азовское моря сейчас "мертвые"

Киев • УНН

 • 92727 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская часть Черного и Азовского морей сейчас - это полностью "мертвое море". Об этом он сказал во время обращения к Палате представителей Австралии и добавил, что за блокировку морских торговых путей нужно привлекать к ответственности, передает корреспондент УНН.

Блокировка рф украинских вод: Зеленский заявил, что Черное и Азовское моря сейчас "мертвые"

Цитата

"Десятки лет не было такого, чтобы какое-то государство полностью блокировало море для другого государства и всех торговых судов любой страны. Именно это сделала россия. Украинская часть Черного и Азовского морей сейчас - это полностью мертвое море. Любое судно, которое попытается зайти в наши воды, может быть полностью уничтожен российским флотом. Больше сотни торговых судов под разными флагами заблокированы россией в наших портах", - рассказал Зеленский.

Детали 

Он подчеркнул, что ни одно государство на планете не должно иметь даже теоретическую возможность блокировать торговые пути, тем более полностью закрывать море для других государств.

"Ни один правитель в мире не должен рассчитывать на безнаказанность. (...) После 36 дней полномасштабной войны россии против Украины можно уверенно сказать, что в мире нет другого пути гарантировать глобальную безопасность чем принудить россию к тишине, принудить к миру, а также к ответственности за все, что сделано ею против глобальной безопасности. Государство, которое не стыдится ядерного шантажа должно сразу получить такие санкции, которые продемонстрируют, что шантаж имеет разрушительные последствия для шантажиста", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что нужно разработать механизм, который позволит привлечь к ответственности любую страну, которая блокирует морской торговый путь.

"Нужен действенный инструментарий, чтобы мгновенно привлечь к ответственности любое государство которое блокирует все торговые пути. Чтобы даже соблазна такого ни у кого не возникало. Делать море мертвым. Кто ты такой? Сейчас таких инструментов у мира просто нет. Поэтому лидерство Австралии может быть незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности", - сказал Зеленский.

Дополнение

Руководитель проектов в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщал, что российские оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы и соврали, что это украинские мины.

В МИД Украины отмечали, что заминировав Черное море, россия пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами.

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