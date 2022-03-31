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Блокування рф українських вод: Зеленський заявив, що Чорне та Азовське моря зараз "мертві"

Київ • УНН

 • 92727 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська частина Чорного і Азовського морів зараз – це повністю "мертве море". Про це він сказав під час звернення до Палати представників Австралії і додав, що за блокування морських торговельних шляхів потрібно притягати до відповідальності, передає кореспондент УНН.

Блокування рф українських вод: Зеленський заявив, що Чорне та Азовське моря зараз "мертві"

Цитата

"Десятки років не було такого, щоб якась держава повністю блокувала море для іншої держави й всіх торгівельних суден будь-якої країни. Саме це зробила росія. Українська частина Чорного і Азовського морів зараз – це повністю мертве море. Будь-яке судно, яке спробує зайти в наші води, може бути повністю знищене російським флотом. Більші ніж сотню торгівельних суден під різними прапорами заблоковано росією в наших портах", - розповів Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що жодна держава на планеті не повинна мати навіть теоретичну можливість блокувати торгівельні шляхи, тим паче повністю закривати море для інших держав.

"Жоден правитель у світі не повинен розраховувати на безкарність. (...) Після 36 днів повномасштабної війни росії проти України можна впевнено сказати, що у світі немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку ніж примусити росію до тиші, примусити до миру, а також до відповідальності за усе, що зроблено нею проти глобальної безпеки. Держава яка не цурається ядерного шантажу повинна одразу отримати такі санкції, що продемонструють, що шантаж має руйнівні наслідки для шантажиста",- сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що потрібно розробити механізм, який дозволить притягнути до відповідальності будь-яку країну, яка блокує морський торгівельний шлях.

"Потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути миттєво до відповідальності будь-яку державу яка блокує усі торгівельні шляхи. Щоб навіть спокуси такої ні в кого не виникало. Робити море мертвим. Хто ти такий? Зараз таких інструментів у світу просто немає. Тому лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки…", - сказав Зеленський.

Доповнення

Керівник проектів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомляв, що російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси і збрехали, що це українські міни.

У МЗС України зазначали, що замінувавши Чорне море, росія намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.

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