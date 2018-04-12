Блокировка налоговых накладных: система останавливает только 0,16% накладных

“За три недели работы нового механизма СМКОР было обработано более 11 млн налоговых накладных, из которых системой остановлено 18 тыс. документов. Это составляет лишь 0,16% от общего количества налоговых накладных”, - сказал Продан.

По словам главы ГФС, на сегодня уже нет массового обращения плательщиков о неправомерной блокировки налоговых накладных.

“Нам удалось построить адекватную систему, которая не останавливает налоговые накладные реального сектора и позволяет блокировать регистрацию сомнительного налогового кредита. Почти все налоговые накладные системой блокируются по рисковым плательщикам”, - добавил Продан.

Он отметил, что на 11 апреля 2018 года комиссиями ГФС принято к рассмотрению более 7,6 тыс. таблиц налогоплательщика о подтверждении реальности проведенных операций по остановленным налоговым накладным. По результатам рассмотрения принято автоматически 2,5 тыс. документов, учтено 1,5 тыс. документов, не учтены — 3,7 тыс., более 1,7 тыс. таблиц налогоплательщиков отозвано субъектами хозяйствования.

Напомним, блокировка НН/РК возобновила работу с 22 марта 2018 года.