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Блокировка налоговых накладных: система останавливает только 0,16% накладных

Блокировка налоговых накладных: система останавливает только 0,16% накладных

Киев  •  УНН

 • 12570 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодня система мониторинга оценки рисков при регистрации налоговых накладных (СМКОР) блокирует только 0,16% налоговых накладных. Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан во время аппаратного совещания ГФС, передает УНН, со ссылкой на прес-службу фискалов.

“За три недели работы нового механизма СМКОР было обработано более 11 млн налоговых накладных, из которых системой остановлено 18 тыс. документов. Это составляет лишь 0,16% от общего количества налоговых накладных”, - сказал Продан.

По словам главы ГФС, на сегодня уже нет массового обращения плательщиков о неправомерной блокировки налоговых накладных.

“Нам удалось построить адекватную систему, которая не останавливает налоговые накладные реального сектора и позволяет блокировать регистрацию сомнительного налогового кредита. Почти все налоговые накладные системой блокируются по рисковым плательщикам”, - добавил Продан.

Он отметил, что на 11 апреля 2018 года комиссиями ГФС принято к рассмотрению более 7,6 тыс. таблиц налогоплательщика о подтверждении реальности проведенных операций по остановленным налоговым накладным. По результатам рассмотрения принято автоматически 2,5 тыс. документов, учтено 1,5 тыс. документов, не учтены — 3,7 тыс., более 1,7 тыс. таблиц налогоплательщиков отозвано субъектами хозяйствования.

Напомним, блокировка НН/РК возобновила работу с 22 марта 2018 года.

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