Блокування податкових накладних: система зупиняє лише 0,16% накладних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На сьогодні система моніторингу оцінки ризиків при реєстрації податкових накладних (СМКОР) блокує лише 0,16% податкових накладних. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан під час апаратної наради ДФС, передає УНН, з посиланням на прес-службу фіскалів.
“За три тижні роботи нового механізму СМКОР було оброблено понад 11 млн податкових накладних, з яких системою зупинено 18 тис. документів. Це складає лише 0,16% від загальної кількості податкових накладних”, — сказав Продан.
За словами очільника ДФС, на сьогодні вже немає масового звернення платників про неправомірне блокування податкових накладних.
“Нам вдалося побудувати адекватну систему, яка не зупиняє податкові накладні реального сектору та дає змогу блокувати реєстрацію сумнівного податкового кредиту. Майже всі податкові накладні системою блокуються по ризиковим платникам”, — додав Продан.
Він зазначив, що станом на 11 квітня 2018 року комісіями ДФС прийнято до розгляду понад 7,6 тис. таблиць платника податків щодо підтвердження реальності проведених операцій по зупиненим податковим накладним. За результатами розгляду прийнято автоматично 2,5 тис. документів, враховано 1,5 тис. документів, не враховано — 3,7 тис., понад 1,7 тис. таблиць платників податків відкликано суб’єктами господарювання.
Нагадаємо, блокування ПН/РК відновило роботу з 22 березня 2018 року.