Блокпосты начали устанавливать в оккупированном Крыму - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В некоторых районах оккупированного Крыма сегодня начали устанавливать блокпосты. Как сообщают "Крым.Реалии" очевидцы, в частности, в Раздольненском районе сотрудники российского ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ред.) с автоматчиками стоят в центре поселка, останавливают машины и устраивают проверку, передает УНН.
Об аналогичных блокпостах сообщают и жители Черноморского района. На вопрос людей, на каком основании проводится обзор, сотрудники ГИБДД заявили о якобы "прорыве на границе", имея в виду админграницу.
Утром 7 августа российские СМИ стали распространять информацию о якобы перестрелке на админгранице с Крымом. При этом подтверждения украинских правоохранительных органов и пограничной службы по данной информации нет.
Первый заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелял сообщает о больших группировках российских военных на севере Крыма 7 августа. По его информации, Джанкой полностью окружен российскими военными.
Утром в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские службы на территории оккупированного Крыма в воскресенье по неизвестным причинам перестали пропускать автотранспорт и пассажиров на территорию полуострова. Через несколько часов российская сторона возобновила пропуск на "Чонгаре".
Пояснения и комментарии подконтрольных России властей Крыма по сложившейся ситуации пока отсутствуют.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".