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15 марта, 19:03 • 115668 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167978 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138807 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131197 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113329 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105793 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101678 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блокпосты начали устанавливать в оккупированном Крыму - СМИ

Блокпосты начали устанавливать в оккупированном Крыму - СМИ

Киев • УНН

 • 111 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В некоторых районах оккупированного Крыма сегодня начали устанавливать блокпосты. Как сообщают "Крым.Реалии" очевидцы, в частности, в Раздольненском районе сотрудники российского ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ред.) с автоматчиками стоят в центре поселка, останавливают машины и устраивают проверку, передает УНН.

Об аналогичных блокпостах сообщают и жители Черноморского района. На вопрос людей, на каком основании проводится обзор, сотрудники ГИБДД заявили о якобы "прорыве на границе", имея в виду админграницу.

Утром 7 августа российские СМИ стали распространять информацию о якобы перестрелке на админгранице с Крымом. При этом подтверждения украинских правоохранительных органов и пограничной службы по данной информации нет.

Первый заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелял сообщает о больших группировках российских военных на севере Крыма 7 августа. По его информации, Джанкой полностью окружен российскими военными.

Утром в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские службы на территории оккупированного Крыма в воскресенье по неизвестным причинам перестали пропускать автотранспорт и пассажиров на территорию полуострова. Через несколько часов российская сторона возобновила пропуск на "Чонгаре".

Пояснения и комментарии подконтрольных России властей Крыма по сложившейся ситуации пока отсутствуют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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