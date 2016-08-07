Блокпости почали встановлювати в окупованому Криму - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У деяких району окупованого Криму сьогодні почали встановлювати блокпости. Як повідомляють "Крим.Реалії" очевидці, зокрема, в Роздольненському районі співробітники російського ДІБДР (Державна інспекція безпеки дорожнього руху - ред.) з автоматниками стоять в центрі селища, зупиняють машини і влаштовують перевірку, передає УНН.
Про аналогічні блокпости повідомляють і жителі Чорноморського району. На питання людей, на якій підставі проводиться огляд, співробітники ДІБДР заявили про нібито “прорив на кордоні”, маючи на увазі адмінкордон.
Вранці 7 серпня російські ЗМІ стали поширювати інформацію про нібито перестрілку на адмінмежі з Кримом. При цьому підтвердження українських правоохоронних органів і прикордонної служби щодо даної інформації немає.
Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял повідомляє про великі угруповання російських військових на півночі Криму 7 серпня. За його інформацією, Джанкой повністю оточений російськими військовими.
Вранці в Держприкордонслужбі України повідомили, що російські служби на території окупованого Криму в неділю з невідомих причин перестали пропускати автотранспорт і пасажирів на територію півострова. Через кілька годин російська сторона відновила пропуск на “Чонгарі”.
Пояснення і коментарі підконтрольних Росії влади Криму щодо ситуації, що склалася поки відсутні.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.