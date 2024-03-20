Блокирование движения автобусов на границе с Украиной: Кубраков обратился к польскому главе МВД

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому из-за блокирования движения автобусов в пункте пропуска "Медика - Шегини". Он заявил, что люди не могут быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минвосстановления.

"Менее 10 дней назад польская полиция сообщила, что пассажирские автобусы пересекают границу без всяких препятствий. Что мы видим сегодня? Забастовщики блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медыка, прилегающей к украинскому пункту пропуска Шегини.

Уважаемый министр, господин Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?", - заявил Александр Кубраков.

Напомним

Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини".