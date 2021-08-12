Блохин и Михайличенко сменили Маркевича на посту в УАФ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 12 августа. УНН. На сегодняшнем исполкоме УАФ были утверждены кадровые изменения в составе Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола. Олег Блохин и Алексей Михайличенко стали новыми сопредседателями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на УАФ.

Цитата

“Исполком УАФ прекратил полномочия председателя комитета национальных сборных команд Мирона Маркевича на основании поданного им заявления об отставке по собственному желанию”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Исполнительный комитет УАФ сформировал Комитет национальных сборных команд УАФ в следующем составе:

  • Олег Блохин — сопредседатель;
  • Алексей Михайличенко — сопредседатель;
  • Олег Протасов — первый заместитель;
  • Анатолий Демьяненко — заместитель.

Члены комитета:

  • Александр Петраков;
  • Виктор Скрипник;
  • Анатолий Бузник;
  • Алексей Таргонский;
  • Александр Черкасов;
  • Сергей Мохник;
  • Владимир Ковянов.

Дополнение

Спортивный журналист Игорь Бурбас сообщил, что на пост тренера сборной Украины по футболу кроме Сергея Реброва рассматривают Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.

Ранее Бурбас сообщил, что назначение нового тренера сборной Украины по футболу отложили до 12 августа из-за сложности контракта Сергея Реброва.

Контекст

9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола после которого должны объявить, кто станет новым тренером сборной Украины, но в Украинской ассоциации футбола отметили — еще должны состояться переговоры с потенциальными кандидатами.

Итоги должны быть известны 12 августа, но пока заседание исполкома, где будет принято окончательное решение, должно состояться во вторник, 17 августа.

Что было раньше

3 августа стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта.

Председатель Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич сообщил, что главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва.

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