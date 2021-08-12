Блохін та Михайличенко отримали посади в УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На сьогоднішньому виконкомі УАФ були затверджені кадрові зміни в складі Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу. Олег Блохін та Олексій Михайличенко стали новими співголовами. Про це УНН повідомляє з посиланням на УАФ.
Цитата
"Виконком УАФ припинив повноваження голови комітету національних збірних команд Мирона Маркевича на підставі поданої ним заяви про відставку за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі:
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- Олег Блохін — співголова;
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- Олексій Михайличенко — співголова;
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- Олег Протасов — перший заступник;
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- Анатолій Демяненко — заступник.
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Члени комітету:
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- Олександр Петраков;
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- Віктор Скрипник;
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- Анатолій Бузнік;
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- Олексій Таргонський;
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- Олександр Черкасов;
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- Сергій Мохник;
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- Володимир Ковянов.
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Доповнення
Спортивний журналіст Ігор Бурбас повідомив, що на пост тренера збірної України з футболу окрім Сергія Реброва розглядають Олександра Петракова, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.
Раніше Бурбас повідомив, що призначення нового тренера збірної України з футболу відтермінували до 12 серпня через складнощі з контрактом Сергія Реброва.
Контекст
9 серпня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу після якого мали б оголосити, хто стане новим тренером збірної України, але в Українській асоціації футболу зазначили — ще мають відбутись перемовини з потенційними кандидатами.
Підсумки мали бути відомі 12 серпня, але наразі засідання виконкому, де буде прийнято остаточне рішення, має відбутися у вівторок, 17 серпня.
Що було раніше
3 серпня стало відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду у зв’язку із закінченням контракту.
Голова Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич повідомив, що головним тренером збірної України з футболу планують призначити Сергія Реброва.