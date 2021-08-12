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Блохін та Михайличенко отримали посади в УАФ

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. На сьогоднішньому виконкомі УАФ були затверджені кадрові зміни в складі Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу. Олег Блохін та Олексій Михайличенко стали новими співголовами. Про це УНН повідомляє з посиланням на УАФ.

Цитата

"Виконком УАФ припинив повноваження голови комітету національних збірних команд Мирона Маркевича на підставі поданої ним заяви про відставку за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі:

  • Олег Блохін — співголова;
  • Олексій Михайличенко — співголова;
  • Олег Протасов — перший заступник;
  • Анатолій Демяненко — заступник.

Члени комітету:

  • Олександр Петраков;
  • Віктор Скрипник;
  • Анатолій Бузнік;
  • Олексій Таргонський;
  • Олександр Черкасов;
  • Сергій Мохник;
  • Володимир Ковянов.

Доповнення

Спортивний журналіст Ігор Бурбас повідомив, що на пост тренера збірної України з футболу окрім Сергія Реброва розглядають Олександра Петракова, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.

Раніше Бурбас повідомив, що призначення нового тренера збірної України з футболу відтермінували до 12 серпня через складнощі з контрактом Сергія Реброва.

Контекст

9 серпня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу після якого мали б оголосити, хто стане новим тренером збірної України, але в Українській асоціації футболу зазначили — ще мають відбутись перемовини з потенційними кандидатами.

Підсумки мали бути відомі 12 серпня, але наразі засідання виконкому, де буде прийнято остаточне рішення, має відбутися у вівторок, 17 серпня.

Що було раніше

3 серпня стало відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду у зв’язку із закінченням контракту.

Голова Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич повідомив, що головним тренером збірної України з футболу планують призначити Сергія Реброва.

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