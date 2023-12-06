Блокада польских дальнобойщиков задерживает волонтерскую военную помощь Украине - Reuters
Киев • УНН
Задержки на украинско-польской границе, вызванные блокадой со стороны дальнобойщиков, препятствуют доставке военной помощи в Украину, включая беспилотники и приборы ночного видения. Благотворительным фондам трудно перевозить грузы, в то время как расходы на альтернативные способы транспортировки резко возросли.
Из-за блокады перевозчиков украинской-польской границы благотворительные и неправительственные организации, поставляющие военную помощь Вооруженным силам Украины, столкнулись с задержками поставок дронов, электроники и пикапов, сообщили Reuters представители фондов и предприятий, пишет УНН.
Детали
Руководитель крупнейшего в Украине благотворительного фонда помощи военным "Вернись живым" Тарас Чмут сообщил, что десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни беспилотников, застряли на границе уже несколько недель.
"Это не очень хорошо, потому что они привязаны к проектам, срокам и дедлайнам. Вещи доходят, но медленнее, чем раньше", - сказал Чмут.
По его словам, фонд пытается договориться с польскими властями о беспрепятственном прохождении их помощи.
"Пикапы все приходят из-за границы, комплекты ночного видения все приходят из-за границы. Беспилотники FPV вообще поставляются из-за рубежа, и это (протест-ред.) замедляет нашу работу", - отметил Чмут.
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По словам Виктора Долгопятова, руководителя некоммерческого предприятия "Инженерный корпус", производящий различные виды оборудования для ВСУ, протесты на границе негативно сказываются на производителях военной техники.
"Если блокада продолжится, это может стать, и уже становится, большой проблемой", - сказал Долгопятов.
Он рассказал, что блокада границы привела к задержке поставок деталей для станков на его заводе, а также компонентов для блоков питания, используемых в двигателях беспилотников и радиостанций.
"Я убежден, что большое количество деталей, предназначенных для частных предприятий, которые работают над оборонными проектами, к сожалению, сейчас стоят на границе", - сказал он.
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По словам Долгопятова, дальнобойщики, которые пропускают военные грузы, часто не делают этого с товарами двойного назначение, для поддержки военных усилий. Потенциальный способ обойти блокаду-перевозить грузы на обычных автомобилях, а не на грузовиках, но это намного дороже.
Анатолий Акулов, который руководит благотворительным фондом "Украина в броне" заявил, стоимость транспортировки грузов из Польши в Украину, которая обычно составляет 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре выросла примерно до 5000 долларов.
По словам Акулова, было задержаны поставки деталей для беспилотников и гуманитарных грузов. Партия рыболовных сетей, предназначенных для использования в качестве противорадиолокационных сетей, задерживается уже третью неделю.
"Чтобы привезти использованы рыболовные сетки для защиты наших солдат от русских дронов, мне нужно не менее 10 000 долларов".
Напомним
Тысячи грузовиков с коммерческими товарами неделями простаивают на пограничных переходах Польши с Украиной из-за протестов, которые начались 6 ноября. Поляки требуют от ЕС восстановить систему, за которой украинским компаниям необходимо будет получать разрешения для работы на территории ЕС. Кроме того польские водители хотят чтобы восстановили необходимость разрешительных документов для европейских дальнобойщиков, направляющихся в Украину.
Европейская комиссия подчеркивает, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины является юридически невозможным, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Киевом.
Блокада польских дальнобойщиков задерживает волонтерскую военную помощь Украине - Reuters
Задержки на украинско-польской границе, вызванные блокадой со стороны дальнобойщиков, препятствуют доставке военной помощи в Украину, включая беспилотники и приборы ночного видения. Благотворительным фондам трудно перевозить грузы, в то время как расходы на альтернативные способы транспортировки резко возросли.
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