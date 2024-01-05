Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2 тыс. грузовиков

В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на сегодняшнее утро на фоне блокады польскими перевозчиками и фермерами находится около 2 тыс. грузовиков. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера снова возобновилось блокирование в направлении пункта пропуска "Медика", что с польской стороны. С украинской стороны это пункт пропуска "Шегини". По состоянию на утро имеем очередь в сторону Украины на территории Польши около 600 грузовых транспортных средств. Еще 1 400 грузовиков в очередях находятся на трех направлениях, которые также блокируются: "Рава-Русская" "Ягодин", "Краковец" - рассказал Демченко.

По его словам, наименьший поток грузовиков - на направлении ПП "Ягодин".

"То есть в их пункте пропуска "Дорогуск". Это фактически за минувшие сутки где-то 100 грузовых транспортных средств. Но это направление может пропускать и 1200-1400 грузовиков в сутки. Поэтому здесь значительное снижение потока", - сказал Демченко.

Дополнение

4 января пункт пропуска "Медика-Шегини" на территории Польши снова заблокировали для движения грузовиков в сторону Украины.