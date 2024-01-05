Блокада на кордоні з Польщею: у черзі близько 2 тис. вантажівок

У чергах на території Польщі в бік України станом на сьогоднішній ранок на тлі блокади польськими перевізниками та фермерами перебуває близько 2 тис. вантажівок. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Учора знову поновилося блокування в напрямку пункту пропуску "Медика", що з польського боку. З українського боку це пункт пропуску "Шегині". Станом на ранок маємо чергу в бік України на території Польщі близько 600 вантажних транспортних засобів. Ще 1 400 вантажівок в чергах знаходяться на трьох напрямках, які також блокуються: "Рава-Руська" "Ягодин", "Краківець" - розповів Демченко.

За його словами, найменший потік вантажівок - на напрямку ПП "Ягодин".

"Тобто в їхньому пункті пропуску "Дорогуськ". Це фактично за минулу добу десь 100 вантажних транспортних засобів. Але цей напрямок може пропускати й 1200-1400 вантажівок за добу. Тому тут значне зниження потоку", - сказав Демченко.

Доповнення

4 січня пункт пропуску "Медика-Шегині" на території Польщі знову заблокували для руху вантажівок у бік України.