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Блокада на кордоні з Польщею: у черзі близько 2 тис. вантажівок

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі близько 2 тис. вантажівок

Київ • УНН

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Польські перевізники та фермери створили черги з 2000 вантажівок на польсько-українському кордоні, заблокувавши кілька пунктів пропуску.

У чергах на території Польщі в бік України станом на сьогоднішній ранок на тлі блокади польськими перевізниками та фермерами перебуває близько 2 тис. вантажівок. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН

Учора знову поновилося блокування в напрямку пункту пропуску "Медика", що з польського боку. З українського боку це пункт пропуску "Шегині". Станом на ранок маємо чергу в бік України на території Польщі близько 600 вантажних транспортних засобів. Ще 1 400 вантажівок в чергах знаходяться на трьох напрямках, які також блокуються:  "Рава-Руська" "Ягодин", "Краківець"

- розповів Демченко. 

За його словами, найменший потік вантажівок - на напрямку ПП "Ягодин". 

"Тобто в їхньому пункті пропуску "Дорогуськ". Це фактично за минулу добу десь 100 вантажних транспортних засобів. Але цей напрямок може пропускати й 1200-1400 вантажівок за добу. Тому тут значне зниження потоку", - сказав Демченко. 

Доповнення 

4 січня пункт пропуску "Медика-Шегині" на території Польщі знову заблокували для руху вантажівок у бік України. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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