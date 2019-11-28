Блогер-повар создает картины из еды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Необычные картины из еды создает блогер из Нидерландов, известная под псевдонимом "De Meal Prepper", сообщает УНН.
С помощью простых рецептов и собственного воображения женщина создает шедевры.
Свои работы она публикует на своем сайте, а также на странице в Instagram. Сначала она начала фотографировать еду, а потом настолько увлеклась, что начала показывать свое искусство в виде животных и известных актеров на тарелке.
“Я страстно готовила пищу и наконец удалось сделать животных, известных актеров и цветы”, — рассказывает женщина.
Пользователи социальных сетей из разных уголков мира наблюдают за картинами и пытаются повторить красоту дома.
“Ничего себе! Это просто удивительно! Сколько у вас креатива?”- прокомментировали фотографии пользователи Instagram.
Сейчас женщина, которая и раньше работала поваром, полностью сосредоточилась на создании оригинальной подачи блюд и сотрудничает с различными ресторанами и кейтеринговыми службами.