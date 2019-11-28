Блогерка-кухар створює картини з їжі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Надзвичайні картини з їжі створює блогерка з Нідерландів, відома під псевдонімом “De Meal Prepper”, повідомляє УНН.
За допомогою простих рецептів та власної уяви жінка створює шедеври.
Свої роботи вона публікує на власному веб-сайті, а також на сторінці в Instagram. Спочатку вона почала фотографувати їжу, а потім настільки захопилася, що почала відображати своє мистецтво у вигляді тварин і відомих акторів на тарілці.
“Я пристрасно готувала їжу і нарешті вдалося зробити тварин, відомих акторів та квітів” — розповідає жінка. Користувачі соціальних мереж з різних куточків світу спостерігають за картинами і намагаються повторити красу вдома. “Нічого собі! Це просто дивовижно! Скільки у вас креативу?” — прокоментували світлини користувачі Instagram.
Наразі жінка, яка і раніше працювала кухарем, повністю зосередилась над створенням оригінальної подачі страв і співпрацює з різними ресторанами та кейтеринговими службами.