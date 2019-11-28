Блогерка-кухар створює картини з їжі

ukru
16:46 • 14278 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 40870 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 116705 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 109616 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 128492 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 126837 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127295 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171555 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268609 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262303 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
41 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 33166 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 73910 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 50517 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 93925 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 43160 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 116702 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 128488 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 126831 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 111864 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 124458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 11718 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 10976 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 43160 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 73910 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106153 перегляди
Актуальне
Блогерка-кухар створює картини з їжі

Блогерка-кухар створює картини з їжі

Київ • УНН

 • 28360 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Надзвичайні картини з їжі створює блогерка з Нідерландів, відома під псевдонімом “De Meal Prepper”, повідомляє УНН.

За допомогою простих рецептів та власної уяви жінка створює шедеври.

Свої роботи вона публікує на власному веб-сайті, а також на сторінці в Instagram. Спочатку вона почала фотографувати їжу, а потім настільки захопилася, що почала відображати своє мистецтво у вигляді тварин і відомих акторів на тарілці.

“Я пристрасно готувала їжу і нарешті вдалося зробити тварин, відомих акторів та квітів” — розповідає жінка. Користувачі соціальних мереж з різних куточків світу спостерігають за картинами і намагаються повторити красу вдома. “Нічого собі! Це просто дивовижно! Скільки у вас креативу?” — прокоментували світлини користувачі Instagram.

Наразі жінка, яка і раніше працювала кухарем, повністю зосередилась над створенням оригінальної подачі страв і співпрацює з різними ресторанами та кейтеринговими службами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от De Meal Prepper (@demealprepper)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от De Meal Prepper (@demealprepper)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от De Meal Prepper (@demealprepper)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от De Meal Prepper (@demealprepper)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от De Meal Prepper (@demealprepper)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от De Meal Prepper (@demealprepper)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от De Meal Prepper (@demealprepper)

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66