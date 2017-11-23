Около трех тонн контрафактного алкоголя изъяли фискалы Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области разоблачен незаконное производство алкоголя объемом почти три тона. Об этом сообщает пресс-служба ГФС области, передает УНН.
В ходе проведения операции "Акциз" оперативниками были установлены места незаконного хранения фальсифицированных алкогольных напитков и спирта.
"Во время проведения санкционированных судом обысков на территории Кировоградской области из незаконного оборота изъято оборудование для изготовления подакцизной продукции, пустую тару различных объемов, сырье для изготовления спирта и алкогольных напитков, спиртосодержащую жидкость и незаконно изготовленную подакцизную продукцию общим объемом почти 3 тонны на сумму 755 тыс. гривен.
Приблизительная стоимость изъятых ТМЦ составляет 1 млн гривен. В настоящее время назначена экспертиза образцов изъятых спиртосодержащих смесей, проводятся дальнейшие следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным журналиста Дубинский, ТОП-чиновники, обеспечивающие работу нелегалов алкогольного рынка, ежемесячно зарабатывают около 9 млн долларов.
По данным ГФС в течение 7 месяцев 2017 наибольшее количество незаконных производств алкогольных напитков было обнаружено в Запорожской и Львовской областях - 7 и 6 случаев соответственно.
Добавим, что за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза. Объемы теневого рынка тем временем выросли и достигают около 60-70%.