Близько трьох тон контрафактного алкоголю вилучили фіскали Полтавщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області викрито незаконне виробництво алкоголю об’ємом майже три тони. Про це повідомляє прес-служба ДФС області, передає УНН.
У ході проведення операції “Акциз” оперативниками було встановлено місця незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту.
“Під час проведення санкціонованих судом обшуків на території Кіровоградської області з незаконного обігу вилучено обладнання для виготовлення підакцизної продукції, порожню тару різних об’ємів, сировину для виготовлення спирту і алкогольних напоїв, спиртовмісну рідину та незаконно виготовлену підакцизну продукцію загальним об’ємом майже 3 тони на суму 755 тис. гривень.
Приблизна вартість вилучених ТМЦ становить 1 млн гривень. На даний час призначено експертизу зразків вилучених спиртовмісних сумішей, проводяться подальші слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними журналіста Дубинського, ТОП-чиновники, що забезпечують роботу нелегалів алкогольного ринку, щомісяця заробляють близько 9 млн доларів.
За даними ДФС протягом 7 місяців 2017 року найбільшу кількість незаконних виробництв алкогольних напоїв було виявлено в Запорізькій і Львівській областях — 7 і 6 випадків відповідно.
Додамо, що за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази. Обсяги тіньового ринку тим часом виросли і досягають близько 60-70%.