Близько трьох тон контрафактного алкоголю вилучили фіскали Полтавщини

У ході проведення операції “Акциз” оперативниками було встановлено місця незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту.

“Під час проведення санкціонованих судом обшуків на території Кіровоградської області з незаконного обігу вилучено обладнання для виготовлення підакцизної продукції, порожню тару різних об’ємів, сировину для виготовлення спирту і алкогольних напоїв, спиртовмісну рідину та незаконно виготовлену підакцизну продукцію загальним об’ємом майже 3 тони на суму 755 тис. гривень.

Приблизна вартість вилучених ТМЦ становить 1 млн гривень. На даний час призначено експертизу зразків вилучених спиртовмісних сумішей, проводяться подальші слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними журналіста Дубинського, ТОП-чиновники, що забезпечують роботу нелегалів алкогольного ринку, щомісяця заробляють близько 9 млн доларів.

За даними ДФС протягом 7 місяців 2017 року найбільшу кількість незаконних виробництв алкогольних напоїв було виявлено в Запорізькій і Львівській областях — 7 і 6 випадків відповідно.

Додамо, що за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази. Обсяги тіньового ринку тим часом виросли і досягають близько 60-70%.