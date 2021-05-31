Около сотни политиков, дипломатов и общественных деятелей просят Меркель ввести мораторий на "Северный поток - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Восемь десятков политиков, дипломатов и общественных деятелей подписали обращение к федеральному правительству и демократическим партиям Германии с просьбой ввести мораторий на "Северный поток - 2". Обращение опубликовал немецкий "Центр либеральной современности", передает УНН.
Цитата:
"Мы обращаемся к вам, чтобы убедить вас объявить немедленный мораторий на газопровод "Северный поток - 2". Для этого шага есть много причин", - говорится в обращении.
Детали
Отмечается, что проект трубопровода:
- подрывает европейское единство и трансатлантические отношения;
- противоречит новым целям Европы и Германии в области климата;
- угрожает безопасности Украины;
- противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.
Подписанты отмечают, в частности, что "Северный поток - 2" не является необходимым для энергетической безопасности Германии или ЕС, так как мощности существующих континентальных трубопроводов достаточны для удовлетворения будущих потребностей.
"Новый трубопровод - это в первую очередь геополитический проект, направленный на то, чтобы исключить Украину и Польшу из уравнения транзита газа. Это не цель, которую федеральное правительство должно одобрять", - говорится в обращении.
Предложенный мораторий, по мнению авторов, следует использовать для:
- прояснение стратегических последствий "Северного потока - 2" - особенно безопасности Украины и восточных стран-членов ЕС;
- проведения подробной оценки жизненного цикла проекта и поручения независимому органу изучить его влияние на климат;
- продвижения общей европейской энергетической политики;
- решения трансатлантических разногласий, связанных с "Северным потоком - 2";
- обсуждения основных вопросов, вызывающих разногласия между ЕС и Кремлем, и переоценки "Северного потока - 2" в свете этой дискуссии.
"Мораторий на "Северный поток - 2" предлагает выход из запутанной политической ситуации. Это шанс прийти к общей европейской позиции. Наконец, что немаловажно, мораторий послужит четким сигналом для российского руководства о том, что они должны ожидать последствий продолжающихся нарушений международного права и правил, на которых основан европейский порядок", - отмечается в обращении.
Документ подписали 83 человека, в том числе экс-посол США в Украине Мари Йованович, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, украинский писатель Юрий Андрухович, экс-заместитель министра энергетики Российской Федерации Владимир Милов и многие другие.
Что было раньше
Президент США Джо Байден на прошлой неделе указал, что строительство трубопровода "Северный поток-2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании - оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от ограничений против них - в национальных интересах США. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал это заявление позитивным сигналом и добавил, что работа над строительством газопровода ведется независимо от санкций.
Дополнение
На пресс-конференции на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с трубопровода "Северный поток - 2" будет проигрышем США и лично президента Джо Байдена.