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Около сотни политиков, дипломатов и общественных деятелей просят Меркель ввести мораторий на "Северный поток - 2"

Киев • УНН

 • 17077 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Восемь десятков политиков, дипломатов и общественных деятелей подписали обращение к федеральному правительству и демократическим партиям Германии с просьбой ввести мораторий на "Северный поток - 2". Обращение опубликовал немецкий "Центр либеральной современности", передает УНН.

Около сотни политиков, дипломатов и общественных деятелей просят Меркель ввести мораторий на "Северный поток - 2"

Цитата:

"Мы обращаемся к вам, чтобы убедить вас объявить немедленный мораторий на газопровод "Северный поток - 2". Для этого шага есть много причин", - говорится в обращении.

Детали

Отмечается, что проект трубопровода:

- подрывает европейское единство и трансатлантические отношения;

- противоречит новым целям Европы и Германии в области климата;

- угрожает безопасности Украины;

- противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.

Подписанты отмечают, в частности, что "Северный поток - 2" не является необходимым для энергетической безопасности Германии или ЕС, так как мощности существующих континентальных трубопроводов достаточны для удовлетворения будущих потребностей.

"Новый трубопровод - это в первую очередь геополитический проект, направленный на то, чтобы исключить Украину и Польшу из уравнения транзита газа. Это не цель, которую федеральное правительство должно одобрять", - говорится в обращении.

Предложенный мораторий, по мнению авторов, следует использовать для:

- прояснение стратегических последствий "Северного потока - 2" - особенно безопасности Украины и восточных стран-членов ЕС;

- проведения подробной оценки жизненного цикла проекта и поручения независимому органу изучить его влияние на климат;

- продвижения общей европейской энергетической политики;

- решения трансатлантических разногласий, связанных с "Северным потоком - 2";

- обсуждения основных вопросов, вызывающих разногласия между ЕС и Кремлем, и переоценки "Северного потока - 2" в свете этой дискуссии.

"Мораторий на "Северный поток - 2" предлагает выход из запутанной политической ситуации. Это шанс прийти к общей европейской позиции. Наконец, что немаловажно, мораторий послужит четким сигналом для российского руководства о том, что они должны ожидать последствий продолжающихся нарушений международного права и правил, на которых основан европейский порядок", - отмечается в обращении.

Документ подписали 83 человека, в том числе экс-посол США в Украине Мари Йованович, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, украинский писатель Юрий Андрухович, экс-заместитель министра энергетики Российской Федерации Владимир Милов и многие другие.

Что было раньше

Президент США Джо Байден на прошлой неделе указал, что строительство трубопровода "Северный поток-2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

Администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании - оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от ограничений против них - в национальных интересах США. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал это заявление позитивным сигналом и добавил, что работа над строительством газопровода ведется независимо от санкций.

Дополнение

На пресс-конференции на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с трубопровода "Северный поток - 2" будет проигрышем США и лично президента Джо Байдена.

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