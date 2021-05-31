Близько сотні політиків, дипломатів і громадських діячів просять Меркель ввести мораторій на "Північний потік - 2"

Цитата:

"Ми звертаємося до вас, щоб переконати вас оголосити негайний мораторій на газопровід "Північний потік - 2". Для цього кроку є багато причин", - йдеться у зверненні.

Деталі

Відзначається, що проект трубопроводу:

- підриває європейську єдність і трансатлантичні відносини;

- суперечить новим цілям Європи і Німеччини в області клімату;

- загрожує безпеці України;

- суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.

Підписанти зазначають, зокрема, що "Північний потік - 2" не є необхідним для енергетичної безпеки Німеччини або ЄС, так як потужності існуючих континентальних трубопроводів достатні для задоволення майбутніх потреб.

"Новий трубопровід - це в першу чергу геополітичний проект, спрямований на те, щоб виключити Україну і Польщу з рівняння транзиту газу. Це не мета, яку федеральний уряд повинен схвалювати", - сказано в зверненні.

Запропонований мораторій, на думку авторів, слід використовувати для:

- прояснення стратегічних наслідків "Північного потоку - 2" - особливо щодо безпеки України і східних країн-членів ЄС;

- проведення докладної оцінки життєвого циклу проекту і доручення незалежному органу вивчити його вплив на клімат;

- просування спільної європейської енергетичної політики;

- вирішення трансатлантичних розбіжностей, пов'язаних з "Північним потоком - 2";

- обговорення основних питань, що викликають розбіжності між ЄС і Кремлем, і переоцінки "Північного потоку - 2" в світлі цієї дискусії.

"Мораторій на "Північний потік - 2" пропонує вихід із заплутаної політичної ситуації. Це шанс прийти до спільної європейської позиції. Нарешті, що важливо, мораторій послужить чітким сигналом для російського керівництва про те, що вони повинні очікувати наслідків від триваючих порушень міжнародного права і правил, на яких заснований європейський порядок", - наголошується в зверненні.

Документ підписали 83 особи, зокрема експосол США в Україні Марі Йованович, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес, український письменник Юрій Андрухович, ексзаступник міністра енергетики Російської Федерації Володимир Мілов і багато інших.

Що було раніше

Президент США Джо Байден минулого тижня вказав, що будівництво трубопроводу "Північний потік-2" практично завершено і введення санкцій проти проекту було б контрпродуктивним для відносин США з Європою.



Адміністрація президента США, як і обіцяла, не стала вводити санкції щодо компанії - оператора будівництва трубопроводу Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга.



Держсекретар Ентоні Блінкен раніше говорив, що відмова від обмежень проти них - в національних інтересах США. Представник президента Росії Дмитро Пєсков назвав цю заяву позитивним сигналом і додав, що робота над будівництвом газопроводу ведеться незалежно від санкцій.

Доповнення

На пресконференції минулого тижня Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з трубопроводу "Північний потік - 2" буде програшем США і особисто президента Джо Байдена.



