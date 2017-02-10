Около сотни воров леса сопротивлялись лесоводам в Ровенской области

Там работники государственной лесной охраны обнаружили около 100 человек в масках на квадроциклах, тракторах, телегах, которые массово вырубали и вывозили древесину в направлении Старого Села Рокитновского района. Устные предупреждения лесоводов нарушители игнорировали и угрожали физической расправой. Об этом сразу сообщили в полицию. Злоумышленники скрылись. Правоохранители проводят проверку по этому факту.

В ведомстве добавляют, что это не первый случай нападения браконьеров. Несколько дней назад они вечером пришли в контору Глиннивского лесничества ГП "Рокитновский лесхоз". Более 30 человек в балаклавах побили окна в помещении и технику, требовали у лесничего прекратить препятствовать им воровать лес.

Две недели назад напали на главного лесничего ГП "Клеванское лесное хозяйство" Михаила Квятковского.

У мужчины сотрясение головного мозга, сломаны ребра и многочисленные ушибы. Главный лесничий предполагает, что за ним следили, ведь за несколько дней до того заметил чужие следы на снегу под окнами дома. Нападавших М.Квятковский не узнал. Когда же начал сопротивляться, то получил предупреждение с угрозой, чтобы уволился с работы в лесном хозяйстве, иначе может лишиться жизни. Уголовное производство открыли по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

По сообщению управления лесного хозяйства, преступники неоднократно пытались украсть лес и на территории Новоставского и других лесничеств Клеванского лесхоза. Лесоводы постоянно получают угрозы о физической расправе. Летом зафиксированы случаи попытки поджога и взрыва служебных авто, а также нападения на лесничего. Злоумышленники до сих пор не задержаны.