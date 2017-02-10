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Близько сотні крадіїв лісу чинили опір лісівникам на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Чинили опір і погрожували фізичною розправою лісовій охороні близько сотні браконьєрів вчора на території Північного лісництва Рівненського природного заповідника. Про це УНН повідомили у прес-службі Рівненського управління лісового та мисливського господарства.

Близько сотні крадіїв лісу чинили опір лісівникам на Рівненщині

Там працівники держаної лісової охорони виявили близько 100 людей в масках на квадроциклах, тракторах, підводах, які масово вирубували та вивозили деревину в напрямку Старого Села Рокитнівського району. Усні попередження лісівників порушники ігнорували та погрожували фізичною розправою. Про це відразу повідомлено в поліцію. Зловмисники втекли. Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом.

У відомстві додають, що це не перший випадок нападу браконьєрів. Кілька днів тому лісокради ввечері прийшли в контору Глиннівського лісництва ДП “Рокитнівський лісгосп”. Понад 30 людей в балаклавах побили вікна в приміщенні та техніку, вимагали у лісничого припинити перешкоджати їм красти ліс.

Два тижні тому напали на головного лісничого ДП “Клеванське лісове господарство” Михайла Квятковського.
У чоловіка струс головного мозку, поламані ребра та численні забої. Головний лісничий припускає, що за ним слідували, адже за кілька днів до того помітив чужі сліди на снігу під вікнами будинку. Нападників М.Квятковський не впізнав. Коли ж почав чинити опір, то отримав попередження з погрозою, що б звільнився з роботи у лісовому господарстві, інакше може позбутися життя. Кримінальне правопорушення відкрито за ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

За повідомленням управління лісового господарства, злочинці неодноразово намагалися вкрасти ліс і на території Новоставського та інших лісництв Клеванського лісгоспу. Лісівники постійно отримують погрози фізичної розправи. Влітку зафіксовані випадки спроби підпалу та підриву службових авто, а також напад на лісничого. Зловмисники досі не затримані.

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