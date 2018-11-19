Около сотни активистов перекрыли трассу "Киев – Чоп"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На полицейской станции Нижние Ворота в Закарпатской области перекрыли трассу. В связи с этим водителей предупредили об осложнениях движения на этом участке дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатской области.
"Информируем вас о том, что сейчас движение на дорожной станции Нижние Ворота затруднено. Это связано с проведением акции протеста", – говорится в сообщении.
В патрульной полиции добавили, что о возобновлении движения на этом участке дороги будет сообщено дополнительно.
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Как сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции области, около 100 активистов уже в течение часа перекрывают движение на участке полицейской станции Нижние Ворота на трассе "Киев - Чоп".
"Требования касаются снижения цен на топливо, на коммунальные услуги в части газа, упрощения растаможивания транспортных средств на еврономерах", – уточнили в полиции.
Также участники акции сообщили журналистам, что ожидают прибытия руководства области на место происшествия для общения с активистами, передает корреспондент УНН.
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Как сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области, полиция предупреждала об ответственности за нарушение общественного порядка во время подобных акций, в частности ст. 279 УК Украины (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).
"Блокирование транспортных путей предусматривает ответственность от штрафа до лишения свободы, если будут серьезные последствия", – отметили в отделе коммуникации.
Напомним, 20 ноября владельцы автомобилей на иностранной регистрации планируют провести всеукраинскую акцию протеста против увеличения таможенных платежей.