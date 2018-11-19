Близько сотні активістів перекрили трасу "Київ – Чоп"

ukru
08:52 • 10958 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 67897 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 205327 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 502992 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 487907 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 471484 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 464882 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333614 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268785 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 537878 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
9.1 м/с
60 %
754 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 110441 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 104455 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 108012 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 102621 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 91618 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 67897 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 455759 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 537878 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 461178 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 409858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 13560 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 176858 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 173395 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 173532 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167643 перегляди
Актуальне
Близько сотні активістів перекрили трасу "Київ – Чоп"

Близько сотні активістів перекрили трасу "Київ – Чоп"

Київ • УНН

 • 11729 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На поліцейській станції Нижні Ворота у Закарпатській області перекрили трасу. У зв'язку з цим водіїв попередили про ускладнення руху на цій ділянці дороги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Закарпатської області.

"Інформуємо вас про те, що наразі рух на дорожній станції Нижні Ворота ускладнено. Це пов'язано із проведенням акції протесту", – йдеться в повідомленні.

У патрульній поліції додали, що про відновлення руху на цій ділянці дороги буде повідомлено додатково.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахтарі перекрили міжнародну трасу до Польщі

Як повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції області, близько 100 активістів вже протягом години перекривають рух на ділянці поліцейської станції Нижні Ворота на трасі "Київ – Чоп".

"Вимоги стосуються зниження цін на пальне, на комунальні послуги в частині газу, спрощення розмитнення транспортних засобів на єврономерах", – уточнили в поліції.

Також учасники акції повідомили журналістам, що очікують на прибуття керівництва області на місце події для спілкування з активістами, передає кореспондент УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителі Сміли планують перекрити дорогу через відсутність опалення

Як повідомили УНН у прес-службі ГУНП в області, поліція попереджала про відповідальність про порушення громадського порядку під час подібних акцій, зокрема ст. 279 КК України (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства).

"Блокування транспортних шляхів передбачає відповідальність від штрафу до позбавлення волі, якщо будуть серйозні наслідки", – зазначили у відділі комунікації.

Нагадаємо, 20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації планують провести всеукраїнську акцію протесту проти збільшення митних платежів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55