Близько сотні активістів перекрили трасу "Київ – Чоп"

"Інформуємо вас про те, що наразі рух на дорожній станції Нижні Ворота ускладнено. Це пов'язано із проведенням акції протесту", – йдеться в повідомленні.

У патрульній поліції додали, що про відновлення руху на цій ділянці дороги буде повідомлено додатково.

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Як повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції області, близько 100 активістів вже протягом години перекривають рух на ділянці поліцейської станції Нижні Ворота на трасі "Київ – Чоп".

"Вимоги стосуються зниження цін на пальне, на комунальні послуги в частині газу, спрощення розмитнення транспортних засобів на єврономерах", – уточнили в поліції.

Також учасники акції повідомили журналістам, що очікують на прибуття керівництва області на місце події для спілкування з активістами, передає кореспондент УНН.

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Як повідомили УНН у прес-службі ГУНП в області, поліція попереджала про відповідальність про порушення громадського порядку під час подібних акцій, зокрема ст. 279 КК України (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства).

"Блокування транспортних шляхів передбачає відповідальність від штрафу до позбавлення волі, якщо будуть серйозні наслідки", – зазначили у відділі комунікації.

Нагадаємо, 20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації планують провести всеукраїнську акцію протесту проти збільшення митних платежів.