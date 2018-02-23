Около полусотни школ Кировоградской области пошли на вынужденные каникулы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Из-за заболевания гриппом и ОРВИ учащихся и воспитанников учебно-воспитательный процесс в Кировоградской области приостановлен в 43-х школах и 2-х детских садах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.
“В связи с отсутствием 20% и более учеников и воспитанников от общего их количества по причине заболевания гриппом и ОРВИ приостановлен учебно-воспитательный процесс в 43-х общеобразовательных учебных заведениях и 2-х дошкольных учебных заведениях области”, – сообщили в пресс-службе.
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В частности, полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс в 41-м общеобразовательном учебном заведении, а в 2-х учреждениях Александрийского района закрыты отдельные классы.
Напомним, с 19 февраля 2018 года все школы и внешкольные учреждения в Мариуполе приостановили образовательный процесс до нормализации эпидемиологической ситуации.