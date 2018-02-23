Около полусотни школ Кировоградской области пошли на вынужденные каникулы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59716 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71968 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74845 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106224 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100056 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104350 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111349 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Из-за заболевания гриппом и ОРВИ учащихся и воспитанников учебно-воспитательный процесс в Кировоградской области приостановлен в 43-х школах и 2-х детских садах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.

“В связи с отсутствием 20% и более учеников и воспитанников от общего их количества по причине заболевания гриппом и ОРВИ приостановлен учебно-воспитательный процесс в 43-х общеобразовательных учебных заведениях и 2-х дошкольных учебных заведениях области”, – сообщили в пресс-службе.

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В частности, полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс в 41-м общеобразовательном учебном заведении, а в 2-х учреждениях Александрийского района закрыты отдельные классы.

Напомним, с 19 февраля 2018 года все школы и внешкольные учреждения в Мариуполе приостановили образовательный процесс до нормализации эпидемиологической ситуации.

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