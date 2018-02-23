Близько півсотні шкіл Кіровоградщини пішли на вимушені канікули

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. Через захворювання на грип та ГРІ учнів та вихованців навчально-виховний процес в Кіровоградській області призупинено в 43-х школах і двох дитсадках. Про це повідомила прес-служба ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, передає УНН.

“У зв’язку з відсутністю 20% і більше учнів та вихованців від загальної їх кількості з причини захворювання на грип та ГРІ призупинено навчально-виховний процес у 43-х загальноосвітніх навчальних закладах та 2-х дошкільних навчальних закладах області”, – повідомили в прес-службі.

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Зокрема, повністю призупинено навчально-виховний процес у 41-му загальноосвітньому навчальному закладі, а у 2-х закладах Олександрійського району закриті окремі класи.

Нагадаємо, з 19 лютого 2018 року усі школи та позашкільні заклади у Маріуполі призупинили освітній процес до нормалізації епідеміологічної ситуації.

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