Около 80% украинцев идентифицируют себя как граждан Украины, что более чем на 17%, чем в 2021 году

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“Тренд на усиление гражданской идентичности, что фиксируется Институтом социологии НАН Украины с 2000 года, ожидаемо продолжился и во время войны. Соответствующий вид идентичности возрос с 62,6% в 2021 году до 79,7% в 2022. Все остальные виды территориально-гражданских идентичностей представлены очень слабо”, — говорится в результатах опроса.

Сообщается, что согласно анализу, период национально-гражданской кристаллизации, который длился с 2015 года, сменился периодом национально-гражданской консолидации, переход к которого обусловила широкомасштабная война .

“Фактически, как мы считаем, в Украине завершился процесс формирования гражданской нации, что не снимает необходимость решения следующей важной задачи национального масштаба — полноценной евроинтеграции”, — отмечают в КМИС.

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Добавим

Результаты опроса КМИС представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания — в в соответствии с демографической структурой, что существовало на начало широкомасштабной войны России против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки в объеме 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки при обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые полноценно оценить невозможно.