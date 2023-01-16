Близько 80% українців ідентифікують себе як громадян України, що більше на понад 17% ніж у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Тренд на посилення громадянської ідентичності зріс з 62,6% у 2021 році до 79,7% у 2022. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 19 до 25 грудня 2022 року, інформує УНН.
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“Тренд на посилення громадянської ідентичності, що фіксується Інститутом соціології НАН України з 2000 року, очікувано продовжився й під час війни. Відповідний вид ідентичності зріс з 62,6% у 2021 році до 79,7% у 2022. Усі інші види територіально-громадянських ідентичностей представлені дуже слабко”, — йдеться в результатах опитування.
Повідомляється, що згідно з аналізом, період національно-громадянської кристалізації, який тривав з 2015 року, змінився періодом національно-громадянської консолідації, перехід до якого зумовила широкомасштабна війна.
“Фактично, як ми вважаємо, в Україні завершився процес формування громадянської нації, що не знімає необхідності вирішення наступного важливого завдання національного масштабу — повноцінної євроінтеграції”, — зазначають в КМІС.
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Додамо
Результати опитування КМІС репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування — у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни Росії проти України).
Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.
Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.