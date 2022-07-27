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Около 75% попаданий россиян приходится на гражданскую инфраструктуру - СНБО

Киев • УНН

 • 108368 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Около 75% вражеских ударов не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре, это попадание в гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я хочу сказать, что начиная с 24 февраля аппарат СНБО ведет мониторинг всех военных событий, происходящих на наших территориях. Нам известны все выстрелы, производимые ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране. Так называемые ракетные обстрелы. Мы понимаем, откуда это двигалось. Я вам могу сказать, что 74% попаданий не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре. 74% – это попадание в гражданские инфраструктуры. Это школы, больницы, торговые центры.... Не имеющие никакого отношения к войне с рф», - рассказал Данилов.

Дополнение

Спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщал, что только 30% вражеских ударов приходятся на военные объекты. В 70% случаях российские оккупанты сознательно стреляют по мирным городам.

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