Близько 75% влучань росіян припадають на цивільну інфраструктуру – РНБО

Цитата

«Я хочу сказати, що починаючи з 24 лютого апарат РНБО веде моніторинг всіх військових подій, які відбуваються на наших територіях. Нам відомі всі постріли, які здійснювалися ракетами, літаками, кораблями по нашій країні. Так звані ракетні обстріли. Ми розуміємо звідки це рухалось. Я вам можу сказати, що 74% влучень не мають ніякого відношення до військової інфраструктури. 74% - це влучення в цивільні інфраструктури. Це школи, лікарні, торгові центри.... Які не мають ніякого відношення до війни з рф», - розповів Данілов.

Доповнення

Речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомляв, що лише 30% ворожих ударів припадають на військові об'єкти. У 70% випадках російські окупанти свідомо б'ють по мирних містах.