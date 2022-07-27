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Близько 75% влучань росіян припадають на цивільну інфраструктуру – РНБО

Близько 75% влучань росіян припадають на цивільну інфраструктуру – РНБО

Київ • УНН

 • 108377 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Близько 75% ворожих ударів не мають ніякого відношення до військової інфраструктури, це влучання в цивільну інфраструктуру України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я хочу сказати, що починаючи з 24 лютого апарат РНБО веде моніторинг всіх військових подій, які відбуваються на наших територіях. Нам відомі всі постріли, які здійснювалися ракетами, літаками, кораблями по нашій країні. Так звані ракетні обстріли. Ми розуміємо звідки це рухалось. Я вам можу сказати, що 74% влучень не мають ніякого відношення до військової інфраструктури. 74% - це влучення в цивільні інфраструктури. Це школи, лікарні, торгові центри.... Які не мають ніякого відношення до війни з рф», - розповів Данілов.

Доповнення

Речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомляв, що лише 30% ворожих ударів припадають на військові об'єкти. У 70% випадках російські окупанти свідомо б'ють по мирних містах.

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