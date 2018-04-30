Около 65% южнокорейцев верят в заявления Пхеньяна о готовности к денуклеаризации

По информации издания, 64,7% респондентов заявили, что они верят в готовность КНДР к денуклеаризации и ее стремлению к прочному миру на Корейском полуострове. При этом не верят заявлениям Пхеньяна 28,3% опрошенных, а еще 7% не определились с ответом.

В то же время 52,1% респондентов заявили, что ранее они не доверяли Северу, но после межкорейского саммита 27 апреля изменили свое мнение.

В опросе приняли участие 500 взрослых южнокорейцев по всей стране. Статистическая погрешность составляет 4,4% при уровне достоверности 95%.

Напомним, в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств.