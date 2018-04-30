Близько 65% південнокорейців вірять у заяви Пхеньяну щодо готовності до денуклеаризації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Близько 65% опитаних жителів Південної Кореї вірять у готовність влади КНДР до денуклеаризації і прагненню до миру на Корейському півострові, передає ТАСС з посиланням на результати опитування, проведеного агентством Realmeter, передає УНН.
За інформацією видання, 64,7% респондентів заявили, що вони вірять в готовність КНДР до денуклеаризації і її прагненню до міцного миру на Корейському півострові. При цьому не вірять заявам Пхеньяна 28,3% опитаних, а ще 7% не визначилися з відповіддю.
Водночас 52,1% респондентів заявили, що раніше вони не довіряли Півночі, але після міжкорейського саміту 27 квітня змінили свою думку.
В опитуванні взяли участь 500 дорослих південнокорейців по всій країні. Статистична похибка становить 4,4% при рівні достовірності 95%.
Нагадаємо, у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, відбулася історична зустріч лідерів двох корейських держав.